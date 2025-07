POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Baustellencontainer

Kandel (ots) - Am Dienstagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr in der Raiffeisenstraße in Kandel zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine in ihrer Wohnung gestürzte Frau, die sich hiernach in einer hilflosen Lage befand. Nachdem die Wohnungstür geöffnet war, wurde die leicht verletzte Frau zur weiteren Versorgung ins umliegende Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

