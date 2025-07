Polizeidirektion Landau

Wörth am Rhein

Rheinzabern - Geschwindigkeitskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in dem Zeitraum von 08:40 Uhr bis 09:00 Uhr im Bereich der Bienwald-B9 / Langenberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 50 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich zwei Fahrzeuge zu schnell unterwegs und wurden dementsprechend verwarnt. In dem Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde eine weitere Geschwindigkeitskontrolle in Rheinzabern an der Landesstraße 549 in Fahrtrichtung Neupotz durchgeführt. Hierbei waren insgesamt fünf Fahrzeuge zu schnell. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 70 km/h mit 97 km/h gemessen. Weiterhin wurden bei der Kontrolle zwölf Verkehrsteilnehmer verwarnt, da sie das Stopp-Schild missachteten. Drei weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht ordnungsgemäß angegurtet und ein Verkehrsteilnehmer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

