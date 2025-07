Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss

Edesheim (ots)

In der vergangenen Nacht wurde gegen 22.40 Uhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer in Edesheim einer Kontrolle unterzogen. Motorische Tests ergaben den Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum, was ein anschließend durchgeführter Urintest bestätigte. Auch gab der Fahrer an, dass er vor drei Tagen einen Joint geraucht hätte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel wurde vorläufig einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell