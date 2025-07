Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht,

Annweiler (ots)

Am 28.07.25, zwischen 12.30 - 13 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, in der Landauer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen gelb-grünen PKW in der ersten Reihe. Als er zum PKW kam stellte er fest, dass dieser hinten links beschädigt war. Ihm fiel ein schwarz geparktes Auto links neben dran auf, dessen Fahrer auffällig um das Auto herumging, als würde er einen Unfall bemerkt haben. Der Verursacher müsste einen Schaden vorne oder hinten rechts haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.

