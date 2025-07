Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nächtlicher Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Nacht von Montag/Dienstag, 28./29.07.2025, zwischen 22 und 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnanwesen in der Hauptstraße einzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 300.- Euro geschätzt.

Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell