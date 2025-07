Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollstelle in der Weißenburger Straße

Landau (ots)

Am Montagmittag (28.07.2025) wurde zwischen 11:40 Uhr und 12:25 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau eine Kontrollstelle eingerichtet. Fünf Fahrzeugführer mussten verwarnt werden, da sie während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Zwei weitere Fahrzeugführer wurden dabei erwischt, als sie unerlaubt ihr Mobiltelefon nutzten. Bei einem 16-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise darauf, dass sein als Mofa zugelassenes Fahrzeug schneller als die erlaubten 25 km/h fährt. Das Kraftrad wurde sichergestellt, um eine verwertbare Geschwindigkeitsmessung durchführen zu lassen. Da der 16-Jährige lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügt, dürfte er sich bei Bestätigung der unerlaubt schnelleren Geschwindigkeit wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht haben. Zudem erlischt in diesem Fall die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Weiterhin wurde ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Schnelltest reagierte positiv auf THC. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen wurde zudem ein Einhandmesser festgestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

