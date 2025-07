Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Gossersweiler-Stein und Waldrohrbach (ots)

Am Dienstag, 29.07.2025, zwischen 08:30 und 10:00 Uhr, überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Gossersweiler-Stein.

Bei erlaubten 50 km/h mussten 18 Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 76 km/h gemessen.

Bei einer weiteren Kontrolle außerhalb geschlossener Ortschaften, auf der B48 bei Waldrohrbach, zwischen 14:55 und 16:30 Uhr, wurden insgesamt 23 Fahrzeugführer beanstandet. Der Schnellste wurde hier mit einer Überschreitung von 35 Km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell