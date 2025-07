Aschendorf (ots) - Am 23. Juli haben bislang unbekannte Täter gegen 18:30 Uhr versucht, in das Lager eines Geschäfts an der "Große Straße" in Aschendorf einzubrechen. Sie versuchten, durch eine Seitentür in das Gebäude zu gelangen, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

