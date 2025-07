POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Gaststätte

Meppen (ots) - In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in eine Spielothek an der Lingener Straße in Meppen eingebrochen. Sie beschädigten gegen 4:05 Uhr eine Tür und gelangten so in die Räume. Dort brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der ...

