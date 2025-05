Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Wohnmobils auf dem Gelände eines Autohauses in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 18.05.2025, gegen 23:10 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnmobil auf dem Gelände eines Autohauses in der Syker Straße in Delmenhorst in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Lkw über, der neben dem Wohnmobil stand. Aufgrund von Gasflaschen, die in dem Wohnmobil gelagert wurden, kam es teils zu lauten Knallgeräuschen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die beiden Fahrzeuge wurde jedoch komplett zerstört. Durch das Feuer wurden zwei weitere Kundenfahrzeuge leicht beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden. Ein Motorcrossfahrer, der den Brandort unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei passierte, wird zudem gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst zu melden. Er könnte relevante Feststellungen zu dem Brandausbruch getroffen haben.

