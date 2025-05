Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 17.05.2025

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Fahren unter Einfluss von Kokain, ohne Führerschein und gültige Versicherung

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen PKW in der Straße Westertor in Wildeshausen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den PKW keine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Zudem wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Wildeshausen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ganderkesee: Einbruch in das Gymnasium Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Am 16.05.2025, gegen 23:39 Uhr versuchten zwei Personen sich Zugang zum Schulgebäude des Gymnasiums in Ganderkesee in der Straße Am Steinacker zu verschaffen. Durch zwei Personen wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln. Die beiden Personen wurden durch eine im PKW befindliche Person bei der Tathandlung gestört und ergriffen die Flucht. Durch die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich zwei Personen angetroffen werden, die wohlmöglich mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen. Wer Hinweise oder Angaben zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee: Aufbruch von mehreren Verkaufsautomaten +++ Zeugenaufruf

Am 17.05.2025, zwischen 00:20 Uhr und 00:51 Uhr ist es in Ganderkesee zu mehreren Aufbrüchen von Verkaufsautomaten gekommen. Durch unbekannte Personen wurden Verkaufsautomaten in der Adelheider Straße, der Oldenburger Straße und in der Straße zu Hesterei aufgehebelt. Anschließend wurde das in den Geldkassetten befindliche Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

