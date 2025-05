POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfall auf Parkplatz in Bujadingen-Burhave gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 14. Mai 2025, gegen 16:00 Uhr, hat ein Mann auf der Autobahn 29 in Wardenburg die Kontrolle über sein Auto mit Anhänger verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Der 46-jährige Ammerländer fuhr mit einem Kleinwagen mit Anhänger an der Anschlussstelle Wardenburg auf die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven auf. Beim Beschleunigen ...

