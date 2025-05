Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei sucht Eigentümer eines Schlüsselbundes

Bild-Infos

Download

Rheine (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Schlüsselbundes, der nach einem Diebstahl in einem zurückgelassenen Rucksack aufgefunden wurde. Zeugen hatten in der Nacht zu Donnerstag (15.05.25) um kurz nach Mitternacht am Bahnhof in Rheine einen Mann beobachtet, der in einem offenbar herrenlosen Rucksack wühlte und daraus Gegenstände entnahm und stahl. Der Beschuldigte wurde später von Polizeibeamten in Emsdetten gestoppt. Der Rucksack, in dem der Täter gewühlt hatte, wurde in Rheine sichergestellt. Unter anderem befand sich darin ein Schlüsselbund (siehe Bild). Zeugen, die den Schlüsselbund erkennen oder die Hinweise zum rechtmäßigen Besitzer geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell