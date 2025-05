Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Freitag (23.05.) hat es gegen 12.30 Uhr auf der Mühlenstraße einen Unfall gegeben, bei dem ein Mercedes-Benz beschädigt wurde. Die Verursacherin hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine etwa 20 bis 30 Jahre alte Fahrerin parkte ihren hellblauen Lkw, bis 3,5 Tonnen, auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 12 neben dem Mercedes-Benz. Beim Einparken streifte die Frau mit ihrem Lkw den Mercedes, der an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzt etwa 1.000 Euro. Die Fahrerin wurde durch den Fahrer des Mercedes-Benz noch angesprochen, entfernte sich allerdings danach unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur flüchtigen Fahrerin beziehungsweise dem Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Wache Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

