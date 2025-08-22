Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: PKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (20.08.2025) zwischen 22:00 Uhr und 24:00 Uhr wurde ein Opel Insignia in Oßweil beschädigt. Das in der Straße "Bäderwiesen" geparkte Fahrzeug wurde von der Fahrertür bis zum hinteren Stoßfänger zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

