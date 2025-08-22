Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Ein 65 Jahre alter Mann aus Ehningen fiel am Donnerstag (21.08.2025) gegen 18:00 Uhr Betrügern zum Opfer, die sich einer fiesen Masche bedienten. Ein unbekannter Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und machte dem Mann glaubhaft, seine Tochter sei in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt gewesen. Zur Abwendung einer Haftstrafe soll er mehrere Tausend Euro entrichten. Der Unbekannte baute in dem Telefonat immer mehr Vertrauen auf, so dass der 65-Jährige mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in sein Auto stieg und sich in die Stuttgarter Südstadt lotsen ließ. Dort übergab er gegen 19:30 Uhr den Schmuck einer unbekannten Person. Erst im Nachgang bemerkte der 65-Jährige den Betrug.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg warnt erneut vor den Machenschaften solcher Telefonbetrüger, die versuchen, ihre Opfer unter Vortäuschung falscher Tatsachen unter Druck zu setzen und so Bargeld, Schmuck oder Wertsachen zu erbeuten. So unterschiedlich die Vorgehensweisen sein mögen, in allen Fällen gilt: Leisten Sie keine Zahlungen und geben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder Wertsachen an fremde Personen heraus. Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte werden Sie niemals telefonisch dazu auffordern, weder als angebliche Kaution noch zur Sicherung gegen Einbruch oder Diebstahl. Lassen Sie sich am Telefon nie unter Druck setzen. Beenden Sie im Zweifelsfall das Telefonat und kontaktieren Sie Angehörige oder die echte Polizei, um Sachverhalte überprüfen zu können. Wählen Sie hierzu die Telefonnummern immer selbst und lassen Sie sich nicht verbinden. Weitere Informationen und Tipps zum Thema Schockanrufe erhalten im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell