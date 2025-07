Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brand im Patientenzimmer im Wohnheim am Millöcker Weg - Bewohner aus verrauchtem Zimmer gerettet - Vier Betroffene, zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Herdecke um 3:30 Uhr durch einen automatischen Brandmeldealarm zu einem Wohnheim am Millöcker Weg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass es sich um ein bestätigtes Feuer mit mehreren gefährdeten Personen handelt. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin das Alarmstichwort auf Stadtalarm F2Y - die höchste Alarmstufe der Feuerwehr Herdecke.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es im zweiten Obergeschoss in einem Patientenzimmer, insbesondere im Badezimmerbereich. Pflegekräfte hatten den 68-jährigen Bewohner des Zimmers bereits aus dem unmittelbaren Bereich gerettet und erste Löschmaßnahmen eingeleitet - eine schnelle und beherzte Reaktion, die maßgeblich zur Rettung des Patienten und zur Schadensbegrenzung beitrug. "Ganz wichtig war im Hinblick einer Rauchausbreitung auch, die Tür zum Brandraum wieder zu schließen. Dies ist heute so erfolgt. In Alten- und Pflegeheimen wird zunächst horizontal in einen sicheren Brandabschnitt geräumt", so ein anwesender Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung unter Atemschutz mit einem C-Rohr. Weitere Personen wurden von der Feuerwehr aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gebracht und in einen sicheren Brandabschnitt verbracht. Die Drehleiter wurde in Anleiterbereitschaft in Stellung gebracht. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Rauchentwicklung stellte dabei die größte Herausforderung dar. Mit Hochleistungslüftern wurde die Station schließlich entraucht.

Der Rettungsdienst sichtete insgesamt vier betroffene Personen. Zwei davon - der 68-jährige Bewohner sowie eine 28-jährige Pflegekraft - erlitten leichte Verletzungen. Der Bewohner wurde ins Krankenhaus transportiert. Die 28-jährige wurde lange vor Ort behandelt. Neben dem Rettungsdienst waren auch der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst vor Ort.

Auch die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde gemäß dem erhöhten Alarmstichwort hinzugezogen und war mit einem Löschfahrzeug und einer Drehleiter im Einsatz.

Im Ortsteil Nacken war ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sichtbar. Die einzige Anfahrt im Bereich Leharweg sowie die begrenzte Fläche am Einsatzobjekt gestaltete sich dabei als schwierig, was die Lage vor Ort zusätzlich herausfordernd machte.

Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet. Vor Ort waren insgesamt drei Löschzüge, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz.

Dank des funktionierenden organisatorischen Brandschutzes, der schnellen Reaktion der Pflegekräfte und dem zielgerichteten Einsatz der Feuerwehr konnte in dieser Nacht Schlimmeres verhindert werden.

Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell