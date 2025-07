Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Schwieriger Feuerwehreinsatz nach PKW-Unfall am Mühlencenter - Zwei Leichtverletzte, vier beschädigte Fahrzeuge

Herdecke (ots)

Am heutigen Morgen um 11:59 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke zu einem Verkehrsunfall auf das Parkdeck des Mühlencenters alarmiert. Ein PKW-Fahrer (71) war offenbar kurzzeitig bewusstlos geworden und prallte gegen mehrere Fahrzeuge sowie Personen. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen von Passanten und der Ehefrau (67) des Fahrers konnte das Fahrzeug gestoppt und gegen eine Mauer gelenkt werden - vermutlich wurde so Schlimmeres verhindert. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt, zwei Personen - der Fahrer und seine Ehefrau - erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz herausfordernd: Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Parkdecks war ein direktes Anfahren mit größeren Einsatzfahrzeugen nicht möglich. Nur ein spezielles Kleinfahrzeug konnte das Parkdeck befahren. Das übrige Material musste mühsam per Hand über Treppen nach oben gebracht werden. Zusätzlich wurde ein Mehrzweckfahrzeug eingesetzt, um benötigte Ausrüstung vom Erdgeschoss auf das Parkdeck zu transportieren.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und sperrte das Parkdeck ab, um eine ungehinderte Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst zu ermöglichen. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Notarzt im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr dankt den Ersthelfern für ihr beherztes Eingreifen. Trotz der schwierigen Bedingungen konnte der Einsatz zügig und professionell abgearbeitet werden. "Insgesamt sei der Einsatz jedoch glücklich und glimpflich abgelaufen, so der Einsatzleiter.

Am Donnerstag rückte um 15:03 Uhr die Feuerwehr bereits zu einem Tierrettungseinsatz im Bereich des Schulzentrums aus.

Ein Brandmeldealarm ereignete sich am Mittwoch um 8:34 Uhr in einem Kraftwerk an der Wetterstraße. Dort war es aus unbekannten Gründen zu einer Alarmauslösung gekommen.

Weiter ging es am Mittwoch um 12:13 Uhr zu einer Ölspur im Bereich Am Südhang und Auf der Helle.

