Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unbekannte brechen in Bauhof ein - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in den Bauhof in Ersingen eingebrochen, aus dem sie hochwertige Baumaschinenteile entwendeten.

Im Zeitraum vom Montagnachmittag bis Dienstagmorgen sind in Ersingen Einbrecher über einen Zaun geklettert, um so auf das Bauhofgelände zu gelangen. Am Gebäude angekommen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und drangen in die Räume hinein, wobei sie diverses, hochwertiges Diebesgut in Form von Baumaschinen und Werkzeug entwendeten. Der Sachschaden ist noch Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf die Einbrecher gibt es derzeit keine.

Zeugen, welche die Tat beobachten konnten und Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Julia Weiss, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell