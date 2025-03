Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag sprach ein 31-jähriger Speyerer zwei Männer an, die widerrechtlich vor seiner Hofeinfahrt parkten. Während des Gesprächs fiel ihm bei den Beiden starker Atemalkoholgeruch auf. Nachdem diese ihre Fahrt fortsetzten informierte der Anwohner die Polizei darüber. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer in ihrem PKW festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte der Verdacht bestätigt werden. Der 38-jährige slowenische Fahrzeugführer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille auf. Ferner stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer eine für Deutschland geltende Fahrerlaubnissperre hat und somit unberechtigt den PKW hier führte. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell