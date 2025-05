Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gefährliche Fahrt durch medizinisches Problem

Am frühen Mittwochabend endete die Fahrt eines 38-Jährigen an einem Leitpfosten.

Ulm (ots)

Der 38-jährige VW-Fahrer fuhr gegen 17.30 Uhr vom Donautal über die B311 in Richtung Ehingen. Einem Zeugen ist er wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer sei Schlangenlinien gefahren. Hierbei habe er einen Leitpfosten auf der linken Seite angefahren und mindestens zwei Mal musste der Gegenverkehr eine Gefahrenbremsung machen, um einen Unfall zu verhindern. Kurz nach der Kreuzung Neue Straße bei Ehingen endete die Fahrt rechts an einem Leitpfosten. De Zeuge nahm dem 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei den Schlüssel ab. Dies erboste den Fahrer, weswegen er gegen das Fahrzeug des Zeugen schlug und dieses beschädigte. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten keine alkoholische Beeinflussung fest. Nach ersten Erkenntnissen dürfte bei dem Mann ein akutes medizinisches Problem aufgetreten sein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Ehingen nimmt unter der 07391 5880 Hinweise entgegen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, sollen sich bitte melden. Den 38-jährigen Fahrer erwartet zudem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, da durch seine Schläge ein Schaden am Fahrzeug des Zeugen entstand.

++++ 0983127

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell