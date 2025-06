Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Lahnstein für das Wochenende 28./29.06.2025

Lahnstein (ots)

Eule in Not

Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde auf dem Leinpfad in Lahnstein eine flugunfähige Eule entdeckt. Die Kollegen konnten das Tier ohne Probleme sichern und in eine Transportbox setzen. Sie wurde anschließend zu einer Wildtierstation gebracht.

Hitziges Jugendfußballspiel in Horchheim

Am Samstagnachmittag kam es während eines Jugendfußballspiels auf dem Sportplatz in Horchheim zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Spielern, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Beim Eintreffen der Streife hatten sich die Beteiligten bereits beruhigt. Der Vorfall wurde polizeilich aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit am Steuer

Am Samstag wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien unterwegs war. Eine sofort entsandte Streife konnte das Fahrzeug anhalten und den Fahrer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Mehrere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Zwischen Freitag und Sonntag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen. In zwei Fällen wurden Personen leicht verletzt. In den übrigen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell