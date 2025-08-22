Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 21.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (22.08.2025) gegen 06:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Calwer Straße und der Gottlieb-Daimler Straße bei Sindelfingen ereignete. Ein 61-jähriger VW-Lenker war auf der Calwer Straße aus Richtung Grafenau in Richtung Sindelfingen unterwegs und bog an der Kreuzung zur Gottlieb-Daimer-Straße nach links ab. Ein 64 Jahre alter Dacia-Lenker fuhr auf der Calwer Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 61-Jährige das Rotlicht der Ampel übersehen haben. Der VW-Lenker, seine 58-jährige Mitfahrerin sowie der Dacia-Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

