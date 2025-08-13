LPI-GTH: Ermittlungsverfahren eröffnet
Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Morgen kam es in einem 24-h Lebensmittelgeschäft zu einem Diebstahl. Die Polizei ermittelt derzeit gegen eine 40-Jährige. Was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso, ob noch Taten an weiteren Orten in Zusammenhang stehen. (ah)
