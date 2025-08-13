PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungsverfahren eröffnet

Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Morgen kam es in einem 24-h Lebensmittelgeschäft zu einem Diebstahl. Die Polizei ermittelt derzeit gegen eine 40-Jährige. Was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso, ob noch Taten an weiteren Orten in Zusammenhang stehen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

