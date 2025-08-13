LPI-GTH: Alkoholisiert

Singen (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, gegen 17.10 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr auf einem Feld zwischen Dörnfeld und Singen. Dort war im Rahmen von Erntearbeiten eine Rundballenpresse in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf das Stoppelfeld und die Strohschwad aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf 71.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

