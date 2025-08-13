LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Nachmittag ein 36-jähriger Fahrer eines VW in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 36-Jährigen wurde eingeleitet. Ihn erwartet Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld. (jd)
