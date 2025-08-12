PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände

Ilmenau (ots)

Unter anderem einen Anhänger des Typs "Saris C3500" sowie einen Forstmulcher entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen von einem Firmengelände eines Werkzeugbetriebes in der Straße "Am Vogelherd". Der Wert des Beutegutes beträgt circa 15.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 20.15 Uhr und heute, 07.00 Uhr. Zum Abtransport benutzten der oder die Täter augenscheinlich ein Kraftfahrzeug. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0208454/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Hauswand beschädigt

    Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 52-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeuges befuhr gestern Nachmittag die Residenzstraße als plötzlich ein Reifen des Fahrzeuges platzte. Dadurch entstand Sachschaden an einer Hauswand in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Der zusätzlich dazu entstandene Schaden am Lkw wird mit 500 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

  • 12.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Ilmenau (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waldstraße. Eine 42-jährige Fahrerin eines Kia fuhr in Richtung Schleusinger Allee und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein dahinter befindlicher 64-jähriger Fahrer eines Fiat offenbar zu spät und fuhr auf den Kia auf. Die 42-Jährige sowie ihre 8-jährige Mitfahrerin wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro ...

