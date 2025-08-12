Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände

Ilmenau (ots)

Unter anderem einen Anhänger des Typs "Saris C3500" sowie einen Forstmulcher entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen von einem Firmengelände eines Werkzeugbetriebes in der Straße "Am Vogelherd". Der Wert des Beutegutes beträgt circa 15.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 20.15 Uhr und heute, 07.00 Uhr. Zum Abtransport benutzten der oder die Täter augenscheinlich ein Kraftfahrzeug. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0208454/2025) entgegen. (jd)

