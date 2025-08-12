LPI-GTH: Aufgefahren
Ilmenau (ots)
Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waldstraße. Eine 42-jährige Fahrerin eines Kia fuhr in Richtung Schleusinger Allee und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein dahinter befindlicher 64-jähriger Fahrer eines Fiat offenbar zu spät und fuhr auf den Kia auf. Die 42-Jährige sowie ihre 8-jährige Mitfahrerin wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt, die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd)
