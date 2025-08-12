PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen beschmierten gestern, in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 10.30 Uhr die Hausfassade sowie einen Einkaufswagenunterstand eines Supermarktes in der Straße Friedrich-Engels-Ring. Der oder die Täter brachten mehrere Graffiti mittels orangener Sprühfarbe auf und verursachten einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0207880/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

