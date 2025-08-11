Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Reizstoff besprüht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Vergangenen Freitag hat ein Unbekannter eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Georgenstraße angesprochen und offenbar unvermittelt einen Reizstoff in deren Gesichter gesprüht. Außerdem soll er nach Bargeld gefragt haben. Die Jugendlichen flüchteten, der Unbekannte entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre etwa 175 cm groß Oberlippenbart schwarzer Hoodie Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Vorfall und dem Unbekannten machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0205896/2025 entgegengenommen. (ah)

