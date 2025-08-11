PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Reizstoff besprüht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Vergangenen Freitag hat ein Unbekannter eine 16-Jährige und einen 
17-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Georgenstraße angesprochen und 
offenbar unvermittelt einen Reizstoff in deren Gesichter gesprüht. 
Außerdem soll er nach Bargeld gefragt haben. Die Jugendlichen 
flüchteten, der Unbekannte entfernte sich in unbekannte Richtung.
Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

    ca. 20 Jahre
    etwa 175 cm groß
    Oberlippenbart
    schwarzer Hoodie

 
Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Vorfall und dem Unbekannten 
machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der 
Bezugsnummer 0205896/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

