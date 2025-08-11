PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 84-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr gestern Mittag die Eisenacher Straße in Richtung Laucha und beabsichtigte an einer Ampelanlange nach links auf die BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. aufzufahren. Augenscheinlich übersah der 84-Jährige dabei einen entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines VW und kollidierte mit diesem. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der 84-Jährige sowie seine 71-jährige Beifahrerin schwer und drei Insassen des VW (m/12, w/8, w/5) leicht verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

