Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 84-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr gestern Mittag die Eisenacher Straße in Richtung Laucha und beabsichtigte an einer Ampelanlange nach links auf die BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. aufzufahren. Augenscheinlich übersah der 84-Jährige dabei einen entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines VW und kollidierte mit diesem. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der 84-Jährige sowie seine 71-jährige Beifahrerin schwer und drei Insassen des VW (m/12, w/8, w/5) leicht verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell