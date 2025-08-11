LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)
Am 09. August führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B176 zwischen Gräfentonna und Döllstädt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h sowie 60 km/h für Lkw. 1646 Fahrzeuge passierte die Messstelle, 98 davon zu schnell. Ein Pkw durchfuhr den Bereich mit 145 km/h und ein Lkw mit 89 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell