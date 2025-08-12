Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 41-jähriger Motorradfahrer befuhr gestern, gegen 18.25 Uhr, die L1024 von Brotterode kommend in Richtung Bad Tabarz. Dabei verlor der Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Kraftrad und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Leitplanke. Der 41-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war zeitweise voll gesperrt, das Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell