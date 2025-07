Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar/Erdmannhausen: 21-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Wegen Kennzeichenmissbrauchs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar derzeit gegen einen 21 Jahre alten BMW-Lenker.

Der junge Mann war am Dienstag (22.07.2025), gegen 17.50 Uhr einer Polizeistreife in der Erdmannhäuser Straße in Marbach am Neckar aufgefallen, da das Kennzeichen des BMW hinter der Windschutzscheibe lag. Es war dadurch teilweise verdeckt und nicht lesbar. Mutmaßlich, als der 21-Jährige bemerkte, dass er einer Kontrolle unterzogen werden soll, beschleunigte er stark. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung in Richtung Erdmannhausen auf, wo die Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn über die Marbacher Straße, Blumenstraße, Gartenstraße und Schraystraße führte. Dort verlor die Polizeistreife den BMW schließlich aus den Augen.

Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Bereits am 08.07.2025 war der 21-Jährige aufgefallen, da er auch hier das Kennzeichen des BMW lediglich hinter die Windschutzscheibe gelegt hatte. Dem jungen Mann war die Weiterfahrt untersagt worden, da er sich weigerte, das Kennzeichen an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.

