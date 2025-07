Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lkw-Lenker war am Mittwoch (23.07.2025), gegen 15.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim wechselte der Unbekannte unvermittelt auf den mittleren Fahrtstreifen. Ein dort fahrender 86 Jahre alter MG-Lenker musste seinerseits nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Dabei prallte er allerdings gegen einen Skoda eines 30-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war und dadurch die Leitplanke streifte. Während an den beiden Pkw ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.000 Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Heilbronn fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

