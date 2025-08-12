PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Eisenach (ots)

Am 21. März 2025 tätigte eine 79-Jährige ihre Einkäufe in einem Supermarkt im Bereich "An der Karlskuppe" als ihr durch einen oder mehrere Unbekannte das Portemonnaie entwendet wurde. Im weiteren Verlauf wurden durch einen Unbekannten widerrechtlich mehrere Abbuchungen vom Konto der Seniorin getätigt, sodass ihr ein finanzieller Schaden von circa 2.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 075879/2025) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

