Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Imbisswagens im Gewerbegebiet in Prora

Sassnitz (ots)

Am 05.04.2025 gegen 21:50 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, das es im Gewerbegebiet von Prora brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier Sassnitz und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein im Gewerbegebiet abgestellter Imbisswagen brannte in voller Ausdehnung, Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Binz und Bergen begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie befanden sich mit 25 Kameraden im Einsatz. Trotz der sofort eingesetzten Löscharbeiten konnten sie es nicht verhindern, dass der Imbisswagen komplett ausbrannte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Personen wurden dabei keine verletzt. Zur Ermittlung der Brandursache kam der KDD Stralsund zum Einsatz. Durch diesen wurde vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache festgestellt.

