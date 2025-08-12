LPI-GTH: Hauswand beschädigt
Gehren (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 52-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeuges befuhr gestern Nachmittag die Residenzstraße als plötzlich ein Reifen des Fahrzeuges platzte. Dadurch entstand Sachschaden an einer Hauswand in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Der zusätzlich dazu entstandene Schaden am Lkw wird mit 500 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
