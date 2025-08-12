PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hauswand beschädigt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 52-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeuges befuhr gestern Nachmittag die Residenzstraße als plötzlich ein Reifen des Fahrzeuges platzte. Dadurch entstand Sachschaden an einer Hauswand in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Der zusätzlich dazu entstandene Schaden am Lkw wird mit 500 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

