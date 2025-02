Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten - Twistringen, Räder von drei Pkw entwendet - Wagenfeld, Baucontainer aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr sind in Stuhrbaum an der Einmündung Stuhrbaum / Zeppelinstraße zwei Pkw kollidiert. Eine 33-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Straße Stuhrbaum nach links in die Zeppelinstraße abbiegen. Sie übersah im Gegenverkehr den Pkw eines 25-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Der 25-Jährige befuhr die Straße Stuhrbaum von Brinkum in Richtung Stuhr. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

Stuhr - Fahrerin verletzt

An der Abfahrt der Ortsumgehung Brinkum (B 6), Einmündung Brinkumer Straße, wurde am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Eine 36-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Ortsumgehung nach links auf die Brinkumer Straße Richtung Leeste abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw der 22-Jährigen, die auf der Brinkumer Straße von Leeste in Richtung Brinkum unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Pkw verletzte sich die 22-Jährige leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 5000 Euro.

Twistringen - Räder abmontiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, von 02.50 Uhr bis 03.30 Uhr, haben Unbekannte in der Industriestraße von drei Pkw Mercedes C-Klasse sämtliche Räder abmontiert und entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Hinterhof des Betriebsgeländes. Die Täter stellten die Fahrzeuge auf Pflastersteine, um so ungehindert die Räder abmontieren zu können. Der Schaden beträgt mindestens 12000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Wagenfeld - Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis Montagmorgen haben Unbekannte zwei Baucontainer in der Straße Der Hühnkenbrink aufgebrochen. Der oder die Täter entfernten gewaltsam die Vorhängeschlösser an den Containern. Anschließend entwendeten sie, nach ersten Erkenntnissen, Werkzeuge, Öle, Kabel und eine Leiter. Der genaue Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel 05444 / 980100, entgegen.

