POL-DH: --- Stuhr - Verletzte bei Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Wagenfeld - Brand eines privaten Mülldepots Am Samstag, dem 01.02.2025, gegen 18:00 Uhr, geriet auf einem Privatgrundstück in der Straße "Am Gottesgraben" in Wagenfeld ein Mülldepot in Brand. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Wagenfeld konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Zu ...

mehr