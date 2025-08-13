PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 38-jähriger Motorradfahrer befuhr gestern Abend, gegen 20.10 Uhr die L 1024 von Brotterode in Richtung Bad Tabarz. Dabei kam der Mann zu Fall und verletzte sich lebensbedrohlich. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Straße wurde voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

