LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Beifahrer

Saalfeld (ots) - Am Montagabend wurde ein Fahrzeugeinbruch im Bereich des Saalfelder Gewerbegebietes Mittlerer Watzenbach angezeigt- nun liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sowie durch die Untersützung von Zeugen wurde ein 29jähriger serbischer Staatsangehöriger mit entsprechendem Diebesgut noch an dem Abend in Tatortnähe festgestellt. Dieser kommt darüber hinaus für mindestens einen weiteren gleichgelagerten Fall als Täter in ...

