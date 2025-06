Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Eigentümer von Sockelplatten

Grevenbroich (ots)

Polizeibeamten haben am Dienstag (17.06.) in einem Gebüsch an der Schloßstraße vier Steinplatten gefunden.

Diese könnten als Sockelplatten für Grabschmuck gedient haben.

Bis zum heutigen Tage konnten die Ermittler die Platten keinem Tatort zuordnen.

Daher fragen die Beamten des Kriminalkommissariats 24 in Grevenbroich: Zu welchem Grab gehören diese Platten? Wer kann Hinweise zu möglichen Tatorten und Eigentümern machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell