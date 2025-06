Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Einbrecher gestellt

Saalfeld (ots)

Am Montagabend wurde ein Fahrzeugeinbruch im Bereich des Saalfelder Gewerbegebietes Mittlerer Watzenbach angezeigt- nun liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sowie durch die Untersützung von Zeugen wurde ein 29jähriger serbischer Staatsangehöriger mit entsprechendem Diebesgut noch an dem Abend in Tatortnähe festgestellt. Dieser kommt darüber hinaus für mindestens einen weiteren gleichgelagerten Fall als Täter in Betracht.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, jedoch zwischenzeitlich auf Weisung der Staatsanwaltschaft Gera nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bereits im Vorfeld dieser Anzeige gab es in sozialen Medien in den letzten Wochen Hinweise darauf, dass eine männliche Person bei Fahrzeugen, die im Saalfelder Stadtgebiet sowie dem Gewerbegebiet Mitterer Watzenbach abgeparkt waren, die Verschlusssicherheit prüfe. Ob es sich hierbei um den oben genannten Tatverdächtigten handelt ist noch Gegenstand der Ermittlungen, ebenso, ob diese Handlungen bereits strafrechtliche Relevanz entfalten.

Polizeilicherseits ergeht der Hinweis, im einsehbaren Fahrzeuginnenraum keine Wertgegenstände, Bargeld, Mobiltelefone oder Taschen zu lagern. Verschließen Sie darüber hinaus stets das Fahrzeug ordnungsgemäß.

