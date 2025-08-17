FW-EN: Unfall auf Autobahn
Sprockhövel (ots)
Am Freitag verunfallte ein PKW auf der Autobahn BAB 43 vom Autobahnkreuz Wuppertal Nord kommend Richtung Abfahrt Sprockhövel. Dabei wurden von den 4 Insassen 2 Personen leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die gegen 17.50 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und klemmte als Vorsichtsmaßnahme die Batterie an dem verunfallten Fahrzeug ab. Während des Einsatzes war die Autobahn zeitweise in Fahrtrichtung Bochum für den Verkehr gesperrt. Einsatzende war für die Feuerwehr nach endgültiger Unfallaufnahme durch die Polizei gegen 19.00 Uhr.
