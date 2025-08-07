PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW rammt geparktes Fahrzeug

Sprockhövel (ots)

Am 6.8.2025 wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 21:45 Uhr zu einem Unfall auf der Elberfelder Straße gerufen. Ein auf dem Seitenstreifen geparktes Fahrzeug wurde gerammt. Das verursachende Fahrzeug stand anschließend quer zur Fahrbahn. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatten die Insassen das Fahrzeug bereits verlassen. Die betroffenen Personen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert.

Der Einsatz dauerte etwas über eine Stunde. Es waren 14 Feuerwehrleute vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Arno Peters
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

