FW-EN: PKW rammt geparktes Fahrzeug
Sprockhövel (ots)
Am 6.8.2025 wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 21:45 Uhr zu einem Unfall auf der Elberfelder Straße gerufen. Ein auf dem Seitenstreifen geparktes Fahrzeug wurde gerammt. Das verursachende Fahrzeug stand anschließend quer zur Fahrbahn. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatten die Insassen das Fahrzeug bereits verlassen. Die betroffenen Personen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert.
Der Einsatz dauerte etwas über eine Stunde. Es waren 14 Feuerwehrleute vor Ort.
Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell