Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze seit Wochenbeginn

Sprockhövel (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19:30 Uhr zu einem ausgelösten Feuermelder in einer Turnhalle am Rathausplatz alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Untergeschoss im Schwimmbadbereich ein Wärmesensor angeschlagen hatte. Ein Schadenereignis lag jedoch nicht vor, weshalb der Einsatz danach abgebrochen werden konnte.

Kurz darauf kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Heckenbrand in der Straße Löhener Egge. Dort brannte eine Hecke in unmittelbarer Nähe zu einer Garage. Anwohner hatten bereits effektiv Löschversuche mit Gartenschläuchen unternommen. Die Feuerwehr führte die Löschmaßnahmen fort und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Straße Am Bunne alarmiert. Der Baum sowie weitere gebrochene Baumkronen anderer Bäume wurden durch die Feuerwehr - auch mit Einsatz einer Drehleiter - mittels einer Motorsäge abgetragen. Eine beschädigte Telefonleitung wurde dem Netzbetreiber gemeldet.

