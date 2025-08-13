PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze seit Wochenbeginn

FW-EN: Mehrere Einsätze seit Wochenbeginn
  • Bild-Infos
  • Download

Sprockhövel (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19:30 Uhr zu einem ausgelösten Feuermelder in einer Turnhalle am Rathausplatz alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Untergeschoss im Schwimmbadbereich ein Wärmesensor angeschlagen hatte. Ein Schadenereignis lag jedoch nicht vor, weshalb der Einsatz danach abgebrochen werden konnte.

Kurz darauf kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Heckenbrand in der Straße Löhener Egge. Dort brannte eine Hecke in unmittelbarer Nähe zu einer Garage. Anwohner hatten bereits effektiv Löschversuche mit Gartenschläuchen unternommen. Die Feuerwehr führte die Löschmaßnahmen fort und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Straße Am Bunne alarmiert. Der Baum sowie weitere gebrochene Baumkronen anderer Bäume wurden durch die Feuerwehr - auch mit Einsatz einer Drehleiter - mittels einer Motorsäge abgetragen. Eine beschädigte Telefonleitung wurde dem Netzbetreiber gemeldet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

