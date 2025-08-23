Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag den 23.08.2025, kam es gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Landstraße 1138 zur Beihinger Straße bei Benningen am Neckar. Der 20-Jährige Fahrer kam mit einem Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und das Fahrzeug wurde so abgewiesen, dass es auf dem Dach im Graben zum Liegen kam. Der Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

