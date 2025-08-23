PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag den 23.08.2025, kam es gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Landstraße 1138 zur Beihinger Straße bei Benningen am Neckar. Der 20-Jährige Fahrer kam mit einem Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Leitplanke und das Fahrzeug wurde so abgewiesen, dass es auf dem Dach im Graben zum Liegen kam. Der Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 07:27

    POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

    Ludwigsburg (ots) - In Sindelfingen ereignete sich am Freitag, 22.08.2025, gegen 21:35 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 1000 in die Kreisstraße 1066 ein Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtsachschaden von 65.000 Euro. Der 22-jährige Fahrer eines Jaguar F-Type befuhr die K 1000 von Ehningen kommend und übersah an der Einmündung den bevorrechtigten 60-jährigen Fahrer eines Hyundai I10. Dieser befuhr die ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 15:14

    POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger nach Schussabgabe am 11. August 2025 in Markgröningen in Untersuchungshaft

    Ludwigsburg (ots) - Seit Freitagnachmittag, 22. August 2025, befindet sich ein 24 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft, der verdächtig ist, am Abend des 11. August 2025 in der Wilhelm-Haas-Straße in Markgröningen mehrfach eine Schusswaffe abgefeuert zu haben. Im Bereich einer Gemeinschaftsunterkunft soll es am ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:56

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und rund 21.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (22.08.2025) gegen 06:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Calwer Straße und der Gottlieb-Daimler Straße bei Sindelfingen ereignete. Ein 61-jähriger VW-Lenker war auf der Calwer Straße aus Richtung Grafenau in Richtung Sindelfingen unterwegs und bog an der Kreuzung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren