POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zeugen gesucht nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 328, Gemarkung Pleidelsheim

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (24.08.2025) gegen 11:20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Audi RS Q3 die Bundesstraße (B328) zwischen der Kreisstraße 1607 und der Landesstraße 1118 in Fahrtrichtung Backnang. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor beim Gegenlenken nach links die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden 72-jährigen Fahrer eines Mazda CX-5, woraufhin der Mazda nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen wurde. Der 52-jährige Audi-Fahrer und die 67-jährige Beifahrerin des Mazda erlitten schwerste Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Der 72-jährige Mazda-Fahrer wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft die Einholung eines Gutachtens angeordnet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 65.000 Euro, ebenso wurde die Fahrbahn durch die Kollision in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizeipräsidien Ludwigsburg und Aalen waren mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Zudem waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei mit starken Kräften im Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

