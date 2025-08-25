PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: zwei Autos nach Unfallflucht beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits vergangene Woche zwischen Donnerstag (21.08.2025) 19.30 Uhr und Freitag (22.08.2025) 07.15 Uhr in der Pfarrer-Hahn-Straße in Kornwestheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, zwei am Straßenrand abgestellte PKW. Hierbei handelt es sich um einen Opel Mokka und einen Audi A3. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.500 Euro. Anhand der Spurenlage könnte in den Unfall eine Person mit einem Motorrad verwickelt gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

